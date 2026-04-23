V areáli Grasalkovičovho paláca modernizujú bezpečnostné opatrenia
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Kancelária prezidenta (KP) SR pristupuje k modernizácii bezpečnostných opatrení v areáli Grasalkovičovho paláca. Predpokladaný rozsah investície je v zmysle vypracovaného projektu stanovený do výšky maximálne 1.290.000 eur s plánovaným ukončením projektu na jeseň tohto roka. TASR o tom informovali z odboru komunikácie.
Ide o prvú zásadnú investíciu na zvýšenie bezpečnosti areálu od rekonštrukcie Grasalkovičovho paláca ako sídla prezidenta republiky, ktorá sa realizovala v rokoch 1994 až 1996. „V rámci projektu budú realizované bezpečnostné opatrenia členené na dve časti - východnú časť a západnú časť nádvoria. Vo východnej časti sa zo strany z Banskobystrickej ulice vybuduje nový objekt mobilnej vrátnice a chráneného parkovania so zelenou strechou. V západnej časti zadného nádvoria bude vybudované prestrešenie nad vstupom do Prezidentského paláca,“ priblížili z kancelárie. Ako dodali, projekt bezpečnostných opatrení plne rešpektuje historický priestor a reprezentatívny charakter Prezidentského paláca.
Cieľom pripravovaného projektu bezpečnostných opatrení je zabezpečiť, aby areál sídla hlavy štátu spĺňal bezpečnostné štandardy a požiadavky podľa osobitných predpisov a reflektoval aj potreby a plnenie úloh Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR.
