Činy na internete majú následky: Mladík šíril extrémistické materiály
KP v Trenčíne podala obžalobu pre rozširovanie extrémistického materiálu
Autor TASR
Trenčín/Bratislava 28. apríla (TASR) - Prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne podala na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na obvineného mladistvého pre pokračovací zločin rozširovania extrémistického materiálu a pre prečin prechovávania extrémistického materiálu. TASR o tom informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý.
„Obvinený mladistvý mal v období júla 2022 do polovice mája 2023 na internetovej komunikačnej sieti na svojom verejne prístupnom profile zverejňovať a rozširovať extrémistické materiály (obrázky, videá, texty) a rovnako vo svojom mobilnom telefóne prechovávať rôzne extrémistické obrazové a obrazovo-zvukové vyhotovenia,“ ozrejmil Sipavý.
„Obvinený mladistvý mal v období júla 2022 do polovice mája 2023 na internetovej komunikačnej sieti na svojom verejne prístupnom profile zverejňovať a rozširovať extrémistické materiály (obrázky, videá, texty) a rovnako vo svojom mobilnom telefóne prechovávať rôzne extrémistické obrazové a obrazovo-zvukové vyhotovenia,“ ozrejmil Sipavý.