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KRÁDEŽ batoha z auta: Majiteľ nechal pootvorené okno
Neznámy páchateľ cez okno vzal zo sedadla batoh, v ktorom sa nachádzala hotovosť vo výške 820 eur.
Autor TASR
Humenné 22. júla (TASR) - Polícia v Humennom vyšetruje krádež batoha s finančnou hotovosťou z osobného auta ku ktorej došlo v pondelok (20. 7.) popoludní na Laboreckej ulici. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, majiteľ nechal vozidlo zaparkované s pootvoreným oknom na strane spolujazdca.
Neznámy páchateľ cez okno vzal zo sedadla batoh, v ktorom sa nachádzala hotovosť vo výške 820 eur. „Napriek horúčavám nesmieme na aute ponechať otvorené okno v čase, keď nie sme pri vozidle. Nezabúdajme na mimoriadnu všímavosť zlodejov, ako aj na skutočnosť, že si takúto príležitosť nenechajú ujsť,“ doplnila hovorkyňa.
Neznámy páchateľ cez okno vzal zo sedadla batoh, v ktorom sa nachádzala hotovosť vo výške 820 eur. „Napriek horúčavám nesmieme na aute ponechať otvorené okno v čase, keď nie sme pri vozidle. Nezabúdajme na mimoriadnu všímavosť zlodejov, ako aj na skutočnosť, že si takúto príležitosť nenechajú ujsť,“ doplnila hovorkyňa.