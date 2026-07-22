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KRÁDEŽ ČOKOLÁD: Bratislavská polícia objasňuje okolnosti
V prípade akýchkoľvek informácií môže verejnosť kontaktovať políciu telefonicky alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
Autor TASR
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Bratislava 22. júla (TASR) - Bratislavská polícia objasňuje okolnosti krádeže viac ako 60 kusov čokolád rôznych druhov, ku ktorým došlo v uplynulých dňoch v predajni potravín v druhom bratislavskom okrese. Verejnosť žiada o pomoc pri stotožnení páchateľov. Policajti o tom informovali na sociálnej sieti.
„V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení dvoch mužov doposiaľ neznámej totožnosti, ktorá by svojimi informáciami určite rada pomohla náležite objasniť toto protiprávne konanie,“ uviedla polícia.
V prípade akýchkoľvek informácií môže verejnosť kontaktovať políciu telefonicky alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
„V tejto súvislosti sa policajti obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení dvoch mužov doposiaľ neznámej totožnosti, ktorá by svojimi informáciami určite rada pomohla náležite objasniť toto protiprávne konanie,“ uviedla polícia.
V prípade akýchkoľvek informácií môže verejnosť kontaktovať políciu telefonicky alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.