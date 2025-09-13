Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. september 2025Meniny má Ctibor
< sekcia Regióny

KRÁDEŽ KABELKY: Neznámy páchateľ spôsobil škodu vyše 3000 eur

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Okolnosti prečinu krádeže vyšetrujú policajti štvrtého bratislavského okresu, krádež sa udiala 4. septembra v čase krátko pred 16.30 h.

Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Neznámy páchateľ v predajni v bratislavskej Mlynskej doline ukradol žene kabelku s finančnou hotovosťou a ďalšími vecami. Spôsobil tým škodu vo výške viac ako 3000 eur. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.

Okolnosti prečinu krádeže vyšetrujú policajti štvrtého bratislavského okresu, krádež sa udiala 4. septembra v čase krátko pred 16.30 h.

Polícia pátra po totožnosti osôb na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska