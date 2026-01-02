< sekcia Regióny
KRÁDEŽ MOBILOV: Polícia žiada o pomoc
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti mužov na priložených fotografiách, o ich súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158.
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní krádeže mobilov z 22. decembra v jednej z predajní elektroniky v nákupnom centre na Ivanskej ceste v Bratislave. Pátrajú po mužoch na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti bratislavská krajská polícia.
„Osoby na fotografiách by svojimi informáciami vedeli prispieť k objasneniu tohto skutku, ku ktorému došlo dňa 22. 12. 2025 v čase okolo 10.30 h v jednej z predajní elektroniky nachádzajúcej sa v nákupnom centre na ulici Ivanská cesta. Tu spoločným konaním z predajnej plochy odcudzili 6 kusov mobilných telefónov v celkovej sume takmer 7500 eur,“ uviedli policajti.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti mužov na priložených fotografiách, o ich súčasnom pohybe alebo pobyte, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
