VIDEO: KRÁDEŽ PEŇAŽENKY V BRATISLAVE: Páchateľ odcudzil 1500 eur
Neznámy páchateľ si sadol za poškodeného a z bundy, ktorú mal prevesenú cez operadlo stoličky, mu odcudzil peňaženku.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo 7. decembra v jednej z reštaurácií na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. V tejto súvislosti pátra po neznámom páchateľovi. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zároveň zverejnila aj videozáznam.
„Neznámy páchateľ si sadol za poškodeného a z bundy, ktorú mal prevesenú cez operadlo stoličky, mu odcudzil peňaženku s hotovosťou vo výške 1500 eur,“ približuje polícia.
Akékoľvek informácie k totožnosti mužov, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
