Sobota 18. apríl 2026Meniny má Valér
KRÁDEŽ STAROŽITNÉHO PORCELÁNU: Vyšetruje ju polícia

.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje prečin krádeže, ktorého sa dopustili doposiaľ neznámi páchatelia 4. januára v pivničných priestoroch bytového domu na Špitálskej ulici v Bratislave. Doposiaľ presne nezisteným spôsobom prekonali vchodové dvere a následne uzamykací mechanizmus v pivničnej kobke, odkiaľ ukradli starožitný pozlátený porcelánový servis a sadu náradia. Týmto konaním spôsobili škodu vo výške približne 1500 eur. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

.

