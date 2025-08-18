< sekcia Regióny
KRÁDEŽ V BRATISLAVE: Polícia žiada verejnosť o pomoc
Incident sa udial v nákupnom centre v Ružinove.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Polícia v Bratislave vyšetruje krádež z predajne potravín v nákupnom centre v mestskej časti Ružinov. Ku skutku podľa nej došlo v nedeľu (17. 8.) krátko po 10.30 h. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografie mužov.
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti mužov na priložených fotografiách, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158,“ uviedli policajti s tým, že informácie môžu občania poskytnúť aj v súkromnej správe na sociálnej sieti.
