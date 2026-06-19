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KRÁDEŽ V BRATISLAVE: Z predajne zmizol kočík za tisíc eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Polícia sa v tejto súvislosti obrátila na verejnosť.

Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Bratislavská polícia pátra po dvoch ženách a mužovi, ktorí minulý štvrtok (11. 6.) krátko po 16.00 h ukradli z predajne na Žilinskej ulici v Bratislave značkový kočík s príslušenstvom. Spôsobili tým škodu takmer 1000 eur. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu.

Polícia sa v tejto súvislosti obrátila na verejnosť. „Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile na sociálnej sieti polície,“ uviedla.

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