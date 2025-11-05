Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEPOZNÁTE PÁCHATEĽA? Škody po krádeži v dome sú v tisícoch

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Polícia vyzýva občanov, aby v prípade že majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, im to oznámili.

Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež a porušovanie domovej slobody, ktorých sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ od 29. októbra do 1. novembra v jednom z rodinných domov v bratislavských Rusovciach. Odtiaľ odcudzil trezor s finančnou hotovosťou, listinnými dokumentami, náhradnými kľúčmi od motorového vozidla a drevenú šperkovnicu so šperkami. Uvedeným konaním spôsobil škodu vo výške 10.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.

Polícia vyzýva občanov, aby v prípade že majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, im to oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

