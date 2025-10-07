Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 7. október 2025Meniny má Eliška
< sekcia Regióny

Muž sa VKRADOL do predajne v Spišskej Belej, vzal si vyše 7300 eur

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V prípade začali trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.

Autor TASR
Spišská Belá 7. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v období od 4. októbra do 6. októbra v Spišskej Belej. Doposiaľ neznámy páchateľ neoprávnene vošiel do predajne, ktorá bola uzatvorená a riadne uzamknutá. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, spod pultu odcudzil finančnú hotovosť viac ako 7300 eur.

„Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Belej na mieste vykonal obhliadku miesta činu a v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže,“ doplnila hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

LITERÁRNY SVET SMÚTI: Nečakane zomrela známa spisovateľka

Nobelovu cenu za medicínu získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič