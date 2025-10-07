< sekcia Regióny
Muž sa VKRADOL do predajne v Spišskej Belej, vzal si vyše 7300 eur
V prípade začali trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.
Autor TASR
Spišská Belá 7. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v období od 4. októbra do 6. októbra v Spišskej Belej. Doposiaľ neznámy páchateľ neoprávnene vošiel do predajne, ktorá bola uzatvorená a riadne uzamknutá. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, spod pultu odcudzil finančnú hotovosť viac ako 7300 eur.
„Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Belej na mieste vykonal obhliadku miesta činu a v prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže,“ doplnila hovorkyňa.
