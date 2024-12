KRÁDEŽ V REŠTAURÁCII: Mužovi z peňaženky ukradli všetky peniaze

Bratislava 13. decembra (TASR) - Polícia pátra po osobách s cieľom objasnenia krádeže hotovosti v jednej z reštaurácií obchodného centra na bratislavskej Pribinovej ulici. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že osoby na fotografii by svojimi informáciami mohli pomôcť pri objasnení trestného činu.



"Podľa doposiaľ zistených informácií mal neznámy páchateľ vybrať peňaženku z vrecka zimnej bundy, ktorú mal poškodený prevesenú na stoličke. Neznámy páchateľ mal počas toho, ako poškodený obedoval, odcudziť z peňaženky hotovosť vo výške 1200 eur," priblížila polícia. Následne podľa nej peňaženku vrátil poškodenému do vrecka bundy.



Informácie, ktoré by mohli pomôcť zistiť totožnosť mužov, možno oznámiť na telefónnom čísle 158 alebo osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou správy na profile Polícia SR - Bratislavský kraj na sociálnej sieti.