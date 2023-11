KRÁDEŽ V ŠKÔLKE: Zlodej odcudzil z riaditeľne 3100 eur

Prešov 29. novembra (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci vedie polícia v súvislosti s krádežou v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove.



"V čase od pondelka (27. 11.) do utorka (28. 11.) na Ulici Fraňa Kráľa v Prešove zatiaľ neznámy páchateľ neoprávnene vošiel do objektu materskej školy. Z riaditeľne z pokladničky odcudzil finančnú hotovosť vo výške 3100 eur. 'Navštívil' aj niekoľko tried a z nich taktiež ukradol peniaze, ktoré tam boli uložené. V telocvični rozbil okno," uviedla Ligdayová.



Ako povedala, škoda, ktorú zlodej spôsobil krádežou finančnej hotovosti, zatiaľ nie je spresnená.