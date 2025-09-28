< sekcia Regióny
KRÁDEŽ V STUPAVE: Polícia žiada verejnosť o pomoc
Polícia uviedla, že muž v kapucni vošiel do priestorov čerpacej stanice, pričom pod hrozbou použitia noža požadoval od zamestnankyne vydanie finančnej hotovosti.
Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri vyšetrovaní krádeže na čerpacej stanici v Stupave. Muž žiadal od zamestnankyne hotovosť, pričom jej hrozil použitím noža. Z miesta následne utiekol. K zraneniu osôb nedošlo. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Krátko pred 4.30 h vošiel muž v kapucni, ktorý si maskoval tvár šatkou, do priestorov čerpacej stanice, pričom pod hrozbou použitia noža požadoval od zamestnankyne vydanie finančnej hotovosti,“ priblížil hovorca. Zamestnankyňa mu z obavy o svoj život a zdravie podľa Szeiffa odovzdala približne 800 eur. Podotkol, že v tejto súvislosti je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpeže.
Polícia žiada občanov, ktorí majú informácie k totožnosti muža, aby ich poskytli na čísle 158.
