Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Regióny

Krádež v zberných surovinách: Obvinili štyroch mužov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Vznikla škoda takmer 1400 eur.

Autor TASR
Humenné 6. novembra (TASR) - Polícia obvinila z krádeže štyroch mužov z Maďarska vo veku 25, 30, 35 a 43 rokov. Koncom októbra v noci preliezli oplotenie objektu zberných surovín v Humennom a odcudzili dve vrecia nerastných surovín, pravdepodobne medi. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vznikla škoda takmer 1400 eur.

Do objektu sa vrátili aj o pár dní neskôr, opäť v noci. Pri krádeži ich však vyrušil majiteľ firmy. „Dvaja z obvinených tak konali napriek tomu, že za obdobnú trestnú činnosť už boli v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdení,“ uviedla hovorkyňa s tým, že muži skončili v cele policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie