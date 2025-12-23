< sekcia Regióny
KRÁDEŽ VO VIANOČNOM STÁNKU: Polícia obvinila mladíkov
Autor TASR
Vranov nad Topľou 23. decembra (TASR) - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vranove nad Topľou na základe dôkaznej situácie obvinil piatich mladíkov vo veku 17, 16, 16, 15 a 14 rokov zo Sačurova z trestného činu krádeže. Skutok spáchali formou spolupáchateľstva. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Po spoločnej dohode dňa 30. novembra vo večerných hodinách na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou navštívili prívesný stánok na predaj langošov. Vylomili posuvné výdajné okno na stánku, vošli dnu a odcudzili z neuzamknutej registračnej pokladne 65 eur, alkohol i reproduktor. Potom všetci odišli preč a peniaze si rozdelili,“ uviedla Ligdayová.
Poškodenej majiteľke stánku vznikla škoda krádežou vecí vo výške 200 eur a škoda poškodením zariadenia vo výške približne 400 eur. Obvinení mladíci sú stíhaní na slobode.
