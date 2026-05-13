Krádež z bytu v Hanušovciach nad Topľou: Zmizlo vyše 4300 eur

Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže.

Hanušovce nad Topľou 13. mája (TASR) - Polícia vyšetruje krádež z bytu v Hanušovciach nad Topľou, pri ktorej páchateľ ukradol viac ako 4300 eur. K skutku došlo v utorok (12. 5.) dopoludnia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Páchateľ vysekal dieru do uzamknutých dverí a vošiel dnu. Priestor prehľadal a odcudzil finančnú hotovosť, čo našiel,“ doplnila hovorkyňa s tým, že polícia vykonala obhliadku miesta činu a okolnosti prípadu naďalej vyšetruje. Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin porušovanie domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže.
