KRÁDEŽ ZA TISÍCE:Zlodej využil nepozornosť pri prekladaní vecí z auta
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Ždiar v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže.
Autor TASR
Ždiar 20. februára (TASR) - Polícia vyšetruje krádež vecí, ku ktorej došlo vo štvrtok (19. 2.) popoludní neďaleko obce Ždiar v okrese Poprad. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že zlodej využil nepozornosť majiteľov pri ich prekladaní z auta.
„Krátko po 14.00 h na parkovisku za obcou majiteľ auta spolu so spolujazdcami prekladali i vykladali veci z vozidla. Nevenovali svojej činnosti dostatočnú pozornosť, z miesta odbiehali, pričom nastala situácia, kedy pri aute nik nebol. Túto chvíľku využil páchateľ a nestrážené veci ukradol,“ priblížila hovorkyňa. Išlo o snowboard, kameru s objektívom a príslušenstvom, peňaženku s peniazmi i osobnými dokladmi. Krádežou vznikla majiteľovi vecí škoda vo výške zhruba 3600 eur.
