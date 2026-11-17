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Krádeže z áut v Žiari nad Hronom doviedli políciu k domu so zbraňami
Pri prehliadke zaistila granát, rôzne zbrane a ich časti, káble pripomínajúce rozbušky, pušný prach či desiatky kusov nábojov rôzneho druhu.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - Poškodené autá a krádeže z nich priviedli policajtov v Žiari nad Hronom k domu so zbraňami, s granátom a so strelivom. Vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu s prečinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. O prípade v utorok informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
„V Novej Bani 22. až 23. septembra vyčíňal neznámy páchateľ. Zlodej si vyhliadol zaparkované autá, na ktorých rozbil okná a z ich vnútra odcudzil rôzne predmety. Policajtom sa počas vyšetrovania podarilo vytypovať podozrivú osobu a v uplynulých dňoch u nej vykonali domovú prehliadku. Namiesto ukradnutých vecí z áut ich v dome čakal oveľa závažnejší nález,“ opísala polícia.
Pri prehliadke zaistila granát, rôzne zbrane a ich časti, káble pripomínajúce rozbušky, pušný prach či desiatky kusov nábojov rôzneho druhu.
„Vyšetrovateľ všetky nájdené predmety zaistil a zaslal ich na expertízne skúmanie,“ uviedli policajti.
„V Novej Bani 22. až 23. septembra vyčíňal neznámy páchateľ. Zlodej si vyhliadol zaparkované autá, na ktorých rozbil okná a z ich vnútra odcudzil rôzne predmety. Policajtom sa počas vyšetrovania podarilo vytypovať podozrivú osobu a v uplynulých dňoch u nej vykonali domovú prehliadku. Namiesto ukradnutých vecí z áut ich v dome čakal oveľa závažnejší nález,“ opísala polícia.
Pri prehliadke zaistila granát, rôzne zbrane a ich časti, káble pripomínajúce rozbušky, pušný prach či desiatky kusov nábojov rôzneho druhu.
„Vyšetrovateľ všetky nájdené predmety zaistil a zaslal ich na expertízne skúmanie,“ uviedli policajti.