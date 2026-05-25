Kradli kolesá z karavanov: Polícia zadržala dvoch mužov
Ku krádeži v areáli jednej z rimavskosobotských firiem došlo koncom uplynulého týždňa, dvaja muži v kuklách v ranných hodinách ukradli kolesá z dvoch zaparkovaných karavanov.
Autor TASR
Rimavská Sobota 25. mája (TASR) - Polícia zadržala dvojicu mužov, ktorí v areáli rimavskosobotskej firmy ukradli kolesá zo zaparkovaných karavanov. Muži sa polícii pokúsili utiecť, policajti pri ich zadržaní zablokovali cestu a použili i donucovacie prostriedky. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Ku krádeži v areáli jednej z rimavskosobotských firiem došlo koncom uplynulého týždňa, dvaja muži v kuklách v ranných hodinách ukradli kolesá z dvoch zaparkovaných karavanov. Pracovník SBS privolal políciu, hliadka v krátkom čase spozorovala podozrivú dodávku, ktorej vodič na výzvy polície zastaviť nereagoval a začal unikať.
„Nebezpečná jazda a pokus o útek sa skončil na moste, kde hliadka z Tornale svojim služobným vozidlom zablokovala cestu. Zasahujúci policajti použili donucovacie prostriedky, hrozbu zbraňou a putá,“ priblížila polícia s tým, že páchatelia boli obvinení z prečinu krádeže a poškodzovania cudzej veci formou spolupáchateľstva.
