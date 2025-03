KRADLI V PRENAJATÝCH BYTOCH: Polícia obvinila tri osoby z Bratislavy

Bratislava 19. marca (TASR) - Obvineniu z krádeže čelia 24-ročná Vanesa D., 36-ročný Stanislav Z. a 28-ročný Kristián Ch., všetci z Bratislavy. Obvinenie z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva súvisí so šiestimi skutkami, ku ktorým dochádzalo od decembra 2024 až do marca tohto roka na viacerých miestach v Bratislave. Obvinená žena si vyberala byty určené na krátkodobý prenájom. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Podľa polície si obvinená vytypovala konkrétny byt cez internet a následne poškodila schránku určenú na uloženie kľúčov od bytu. S kľúčmi potom vošla spolu s ďalšími osobami do bytu, odkiaľ ukradli napríklad televízory, kávovary, sušič na vlasy alebo prostriedky na čistenie. "V niektorých prípadoch sa obvinená presunula aj do pivničných priestorov, odkiaľ odcudzila bicykle a ďalšie predmety," priblížil Szeiff. Škodu vyčíslili na 10.488 eur.



Obvinenej Vanese hrozí trest dva až osem rokov za mrežami. Vyšetrovateľ spracoval aj návrh k jej väzobnému stíhaniu. "V súvislosti s týmto prípadom apelujeme na majiteľov bytov, ktoré sú určené na krátkodobé prenajímanie, aby venovali zvýšenú opatrnosť a dôsledne si svoje byty zabezpečili prostredníctvom viacerých zabezpečovacích prvkov," dodal hovorca.