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VIDEO: KRÁDEŽ V REŠTAURÁCII: Opití zlodeji ukradli mrazené výrobky
Po vstupe do reštaurácie začali policajti priestory prehľadávať. Napokon páchateľov našli v zadnej časti objektu na streche.
Autor TASR
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Moldava nad Bodvou 9. júla (TASR) - Policajti zasahovali v nočných hodinách v utorok (7. 7.) v jednej z reštaurácií v Moldave nad Bodvou v okrese Košice-okolie, do ktorej sa mali vlámať dvaja muži. Obvinili ich z prečinu krádeže, z chladničiek ukradli mäsové mrazené výrobky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Na mieste podľa nej zasahovali príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky, ale aj psovod so služobným psom. Po vstupe do reštaurácie začali priestory prehľadávať. Napokon páchateľov našli v zadnej časti objektu na streche.
„Osoby však na výzvy policajtov, aby upustili od svojho konania a zliezli zo strechy dole, spočiatku nereagovali, urobili tak až na opakované výzvy, avšak pri ich spacifikovaní kládli aktívny odpor, preto boli použité donucovacie prostriedky,“ uviedla Ivanová s tým, že 17-ročný mladík a 27-ročný muž s putami na rukách boli prevezení na policajné oddelenie.
Počas vykonávania potrebných procesných úkonov boli podrobení dychovej skúške na alkohol. V oboch prípadoch bol výsledok pozitívny. Mladík mal v dychu 1,31 promile a starší muž 1,81 promile. Dvojica je obvinená z prečinu krádeže, spáchaného formou spolupáchateľstva.
Na mieste podľa nej zasahovali príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky, ale aj psovod so služobným psom. Po vstupe do reštaurácie začali priestory prehľadávať. Napokon páchateľov našli v zadnej časti objektu na streche.
„Osoby však na výzvy policajtov, aby upustili od svojho konania a zliezli zo strechy dole, spočiatku nereagovali, urobili tak až na opakované výzvy, avšak pri ich spacifikovaní kládli aktívny odpor, preto boli použité donucovacie prostriedky,“ uviedla Ivanová s tým, že 17-ročný mladík a 27-ročný muž s putami na rukách boli prevezení na policajné oddelenie.
Počas vykonávania potrebných procesných úkonov boli podrobení dychovej skúške na alkohol. V oboch prípadoch bol výsledok pozitívny. Mladík mal v dychu 1,31 promile a starší muž 1,81 promile. Dvojica je obvinená z prečinu krádeže, spáchaného formou spolupáchateľstva.