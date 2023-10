NEVŠIMOL SI, ŽE PRIŠLA POLÍCIA: Muž v Detve kradol hliníkové diely

Detva 30. októbra (TASR) - Do areálu priemyselného parku v Detve vošiel 46-ročný muž z okresu Rimavská Sobota a zo skladu si vynášal hliníkové diely. Škodu, ktorú krádežou spôsobil, vyčíslili na viac ako 7000 eur. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Ako ďalej uvádza, muž v sobotu (28. 10.) prestrihol visiaci zámok a vošiel do areálu. "V ňom si ako v obchodnom dome vyberal tovar, rôzne náhradné diely, ktoré si postupne nosil k autu," objasňuje s tým, že si to všimla bezpečnostná služba a potom prišli policajti. Muž však bol svojou činnosťou taký zaujatý, že si ich vôbec nevšimol. Polícia ho obmedzila na osobnej slobode a začala sa obhliadka miesta činu. Počas nej zistili, že okrem vypáčenia zámku na bráne urobil páchateľ dieru aj do budovy skladu, odkiaľ si vynášal veci. Polícia ho obvinila z prečinu krádeže.