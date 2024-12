KRADOL S IGELITOM NA HLAVE: Muž ide do väzby

Hlohovec 30. decembra (TASR) - Muž, ktorý v sobotu (28. 12.) pár minút pred polnocou lúpil vo večierke v Hlohovci s čiernym igelitom na hlave, ide do väzby. V pondelok o tom rozhodol sudca. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Pri sebe mal nôž a baterku v bielom igelitovom vrecku. Po tom, ako vošiel dnu, sa mal začať zaháňať nožom a pýtať od zamestnankyne peniaze. Tá mu v obave o svoj život ukázala, kde sa nachádza pokladnica s tržbou. Lupič si ju vzal a utiekol preč," priblížila.







Na mieste zasahovali viaceré policajné hliadky z Hlohovca, Leopoldova a Trnavy. "Na miesto dorazili do pár minút a ihneď začali po mužovi pátrať. Aj vďaka náhodným okoloidúcim sa policajtom podarilo podozrivého nájsť, ako čupí do pol tela ponorený v rieke Váh," doplnili z polície.



Policajti muža obmedzili na osobnej slobode. Následne sa im podarilo dopátrať odcudzené peniaze aj odhodený nôž. "Zistili, že mladý lupič by mal mať na svedomí aj krádež z večierky, ktorá sa stala len deň predtým," zhrnuli.



Vyšetrovateľka obvinila 33-ročného muža zo zločinu lúpeže a z prečinu krádeže. Zároveň spracovala podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. "V zmysle zákona mu môže hroziť strata slobody až na 12 rokov. Muž sa v pondelok ráno postavil pred sudcu, ktorý sa s návrhom na väzobné stíhanie stotožnil," dodala polícia.