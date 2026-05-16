< sekcia Regióny
KRADOL ZA BIELEHO DŇA: V nákupnom centre odcudzil telefóny z vitríny
Polícia sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Doposiaľ neznámy muž poškodil uplynulý piatok sklenené vitríny predajne s mobilnými telefónmi v nákupnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Polícia po ňom pátra a skutok vyšetruje ako poškodzovanie cudzej veci. Informovala o tom na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších informácií vo vnútorných priestoroch nákupného centra pristúpil krátko po 12.00 h doposiaľ neznámy muž, maskovaný kapucňou, k predajnému stánku s mobilnými telefónmi a opakovanými kopnutiami do sklenených vitrín ich poškodil a zhodil na zem. Týmto konaním spôsobil škodu vo výške 1300 eur, pričom bezprostredne po skutku z miesta odišiel preč,“ uviedla polícia.
Zároveň sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Hľadá svedkov tejto udalosti. V prípade, ak majú občania akékoľvek informácie o incidente, môžu sa obrátiť na políciu na tiesňovej linke 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície.
„Podľa doterajších informácií vo vnútorných priestoroch nákupného centra pristúpil krátko po 12.00 h doposiaľ neznámy muž, maskovaný kapucňou, k predajnému stánku s mobilnými telefónmi a opakovanými kopnutiami do sklenených vitrín ich poškodil a zhodil na zem. Týmto konaním spôsobil škodu vo výške 1300 eur, pričom bezprostredne po skutku z miesta odišiel preč,“ uviedla polícia.
Zároveň sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Hľadá svedkov tejto udalosti. V prípade, ak majú občania akékoľvek informácie o incidente, môžu sa obrátiť na políciu na tiesňovej linke 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície.