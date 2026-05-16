Sobota 16. máj 2026
KRADOL ZA BIELEHO DŇA: V nákupnom centre odcudzil telefóny z vitríny

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc.

Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Doposiaľ neznámy muž poškodil uplynulý piatok sklenené vitríny predajne s mobilnými telefónmi v nákupnom centre na Pribinovej ulici v Bratislave. Polícia po ňom pátra a skutok vyšetruje ako poškodzovanie cudzej veci. Informovala o tom na sociálnej sieti.

Podľa doterajších informácií vo vnútorných priestoroch nákupného centra pristúpil krátko po 12.00 h doposiaľ neznámy muž, maskovaný kapucňou, k predajnému stánku s mobilnými telefónmi a opakovanými kopnutiami do sklenených vitrín ich poškodil a zhodil na zem. Týmto konaním spôsobil škodu vo výške 1300 eur, pričom bezprostredne po skutku z miesta odišiel preč,“ uviedla polícia.

Zároveň sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Hľadá svedkov tejto udalosti. V prípade, ak majú občania akékoľvek informácie o incidente, môžu sa obrátiť na políciu na tiesňovej linke 158, na ktoromkoľvek policajnom oddelení či formou súkromnej správy na sociálnej sieti bratislavskej krajskej polície.


