Kraj bude pokračovať v modernizácii cesty II/517 cez Považskú Bystricu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dôvodom modernizácie cesty sú úseky a objekty v nevyhovujúcom technickom stave, ktorý by sa bez rekonštrukcie naďalej zhoršoval až do stavu, keď ich nebude možné ďalej užívať.

Trenčín 26. januára (TASR) - Modernizácia cesty II/517 v úseku Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža má v druhej polovici tohto roku pokračovať rekonštrukciou viac ako dvojkilometrového úseku od križovatky k obchodnému centru po koniec Považskej Bystrice smerom na Rajec. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu schválili v pondelok poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Dôvodom modernizácie cesty sú úseky a objekty v nevyhovujúcom technickom stave, ktorý by sa bez rekonštrukcie naďalej zhoršoval až do stavu, keď ich nebude možné ďalej užívať. V úseku sa vyskytujú časti s nevyhovujúcou únosnosťou vozovky a poškodený mostný objekt.

Ako informovala vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková, celkové oprávnené náklady na projekt sú viac ako 3,6 milióna eur. TSK žiada o nenávratný finančný príspevok vo výške 3,32 milióna eur (85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 7 percent zo štátneho rozpočtu SR). Osempercentné spolufinancovanie TSK predstavuje 288.696 eur.
.

