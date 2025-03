Kraj bude žiadať o príspevok na obnovu športového areálu vo Zvolene

Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) podá žiadosť o získanie dotácie na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu schválili krajskí poslanci na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva BBSK.



Krajský parlament zároveň odsúhlasil zabezpečenie financií na spolufinancovanie projektu. Má to byť vo výške minimálne 30 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov, maximálne však 500.000 eur. Rozhodol tiež, že z rozpočtu BBSK zabezpečia aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré môžu vzniknúť počas budovania diela. Poslanci sa zhodli aj na tom, že kraj zabezpečí uskutočnenie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia financií z Fondu na podporu športu.



Dôvodová správa uvádza, že celkový predpokladaný rozpočet projektu je 1.356.743 eur s DPH. "Skutočná výška nákladov bude známa po ukončení verejného obstarávania," zdôrazňuje. Výsledkom projektu bude komplexná rekonštrukcia a modernizácia športového areálu zvolenského gymnázia. Vybudované má byť aj osvetlenie, oplotenie či prístupové spevnené plochy. Celý areál by mal byť zabezpečený novým kamerovým systémom.



"Betónový povrch zastaranej atletickej dráhy bude zmodernizovaný novým tartanovým povrchom, existujúce asfaltové plochy na basketbal a hádzanú, ako aj doskočisko na skok do diaľky budú zrekonštruované a doplnené o futbalové, basketbalové i hádzanárske ihrisko, zmodernizujú sa sektory pre skok do diaľky, vrh guľou a workoutové ihrisko," priblížila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. Ako poznamenala, areál doplnia o mobiliár či technické a hygienické zázemie.



Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť.