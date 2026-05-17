Kraj: Cesta vo Výbornej je zásluhou sanácie múru zastabilizovaná
Autor TASR
Kežmarok 17. mája (TASR) - Cesta tretej triedy v obci Výborná v okrese Kežmarok prešla zásadnou obnovou. Odstránili nevyhovujúci technický stav oporného múru, ktorý bol dopravným bezpečnostným rizikom. Aktuálne už zasanovaný oporný objekt s moderným konštrukčným riešením za vyše 330.000 eur zastabilizoval teleso cesty a predĺžil jej životnosť. Prešovský samosprávny kraj (PSK) v lokalite investoval aj ďalších 40.000 eur do opravy takmer 800 metrov dlhého úseku vozovky medzi Lendakom a Výbornou. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
V rámci cestnej investície realizovanej spoločnosťou Strabag, s.r.o. bol v Lendaku zrekonštruovaný 50-metrový úsek cesty a sanovaný oporný múr s dĺžkou 39 metrov. Ten po novom tvorí päť dilatačných celkov zložených zo železobetónových polrámov, ktoré zabezpečujú jeho stabilitu, ako i z uhlových oporných múrov dopĺňajúcich zvyšnú časť konštrukcie.
Múr má taktiež nové oceľové zábradlie vysoké 1,4 metra so zvislou výplňou s kotvením do monolitickej rímsy. Projekt však intenzívne riešil aj jeho odvodnenie, a to priečnym sklonom ríms. Vďaka tomu je podľa Jeleňovej teraz voda z povrchu cesty III/3077 efektívne odvádzaná cez uličné vpusty a drenážny systém.
„Cieľom stavby realizovanej v Lendaku celkovo 180 kalendárnych dní bolo zlepšenie stavebno-technického stavu dotknutého úseku cesty a eliminácia bezpečnostných rizík. Navrhlo sa tu opatrenie zamerané na zvýšenie životnosti vozovky, bezpečnosti cestnej premávky, ako aj na zníženie nehodovosti,“ uviedla Jeleňová.
K zvýšeniu komfortu účastníkov cestnej premávky prispelo i vynovenie úseku medzi Lendakom a Výbornou, kde na nový šat obrusnej vrstvy vozovky bolo použitých vyše 664 ton asfaltového betónu.
„PSK v spolupráci so Správou a údržbou ciest PSK v uplynulom roku sanoval viaceré zosuvy, ktoré ohrozovali krajské cesty druhej a tretej triedy. Stalo sa tak napríklad pred obcou Svidnička, v obci Mrázovce, v úseku Kapišová - Kružlová a taktiež v úseku Kľušovská Zábava - Kružlov. Následky zosuvov riešil aj pred obcami Ďurková, Červenica pri Sabinove, Údol a Malý Lipník či za obcami Ďurďoš a Palota,“ dodala Jeleňová.
