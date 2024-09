Kraj chce preniesť zariadenia pre seniorov do miest o obcí

Banská Bystrica 29. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) by chcel fungujúce zariadenia pre seniorov preniesť na mestá a obce, v ktorých sa nachádzajú. Delimitáciu zariadení zatiaľ ponúka samosprávam v troch okresoch. Verejnosť ubezpečuje, že žiadne zo zariadení sa rušiť nebude a ľudia o existujúce sociálne služby neprídu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Služby pre seniorov prevádzkuje samosprávny kraj nad rámec svojich originálnych kompetencií. Poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov je v zmysle zákona o sociálnych službách v originálnej kompetencii obcí, ktoré na túto činnosť, na rozdiel od samosprávnych krajov, dostávajú aj príspevky od štátu," vysvetlila krok Štepáneková.



V zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK je v súčasnosti 29 zariadení sociálnych služieb s kapacitou pre vyše 3000 ľudí, ktoré poskytujú rôzne druhy služieb. Kraj aktuálne diskutuje o prípadnom prevzatí konkrétnych zariadení s miestnymi samosprávami v troch okresoch, a to Lučenec, Zvolen a Brezno. "Je to z dôvodu, že ide o okresy, v ktorých BBSK v najvyššej miere supluje kompetencie obcí pri starostlivosti o seniorov," dodala hovorkyňa kraja.



BBSK už v minulosti odovzdal samosprávam zariadenia pre seniorov v Novej Bani či obci Hodruša-Hámre. V prípade, že obce a mestá neprejavia záujem o delimitáciu zariadení, bude kraj hľadať iných prevádzkovateľov. Postupovať chce formou verejnej obchodnej súťaže, ktorou osloví neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s ponukou prevzatia zariadenia do dlhodobého nájmu.



"Nájomná zmluva s novým poskytovateľom bude uzavretá tak, aby na nového poskytovateľa prešli všetky zmluvné vzťahy vo vzťahu k súčasným klientom a zamestnancom zariadení. To znamená, že klienti ani zamestnanci nemusia mať obavy. Súčasným klientom bude nový poskytovateľ naďalej garantovať poskytovanie služieb, rovnako aj zamestnanci budú mať garanciu, že neprídu o pracovné miesta," ubezpečila Štepáneková.