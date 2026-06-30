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Kraj chce s nemocnicou Nitra spolupracovať pri výstavbe heliportu
V dokumente sa konštatuje, že obslužnosť FN Nitra službami leteckej záchrany je realizovaná v nevyhovujúcich podmienkach, ktoré nie sú vhodné na bezpečný a ani včasný zásah.
Autor TASR
Nitra 30. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pomôže Fakultnej nemocnici (FN) Nitra pri výstavbe heliportu. Krajskí poslanci na svojom júnovom rokovaní schválili memorandum o spolupráci.
V dokumente sa konštatuje, že obslužnosť FN Nitra službami leteckej záchrany je realizovaná v nevyhovujúcich podmienkach, ktoré nie sú vhodné na bezpečný a ani včasný zásah. „V súčasnosti záchranárske vrtuľníky pristávajú na provizórnej ploche v areáli nemocnice, v prípade nepriaznivého počasia mimo areálu FN. Následný prevoz pacienta sanitkou môže trvať ďalších niekoľko minút. A práve čas je pri závažných úrazoch či iných život ohrozujúcich stavoch rozhodujúcim faktorom,“ upozornil Úrad NSK.
Zámer na vybudovanie nového heliportu počíta s vybudovaním pristávacej plochy pre záchranárske vrtuľníky na streche chirurgického pavilónu FN Nitra. To umožní rýchlejší a bezpečnejší transport pacientov priamo do zdravotníckeho zariadenia. „Pri záchrane ľudského života rozhodujú mnohokrát minúty, ak nie sekundy. Aj preto chceme byť aktívnym partnerom pri budovaní modernej zdravotníckej infraštruktúry, ktorá zlepší dostupnosť urgentnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov celého Nitrianskeho kraja,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Memorandum vytvára rámec pre ďalšiu spoluprácu kraja a fakultnej nemocnice pri koordinácii, financovaní a realizácii projektu „Ide o strategickú investíciu, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom. Len počas minulého roka pristála v areáli krajskej nemocnice vrtuľníková záchranná zdravotná služba 350-krát,“ pripomenul riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.
Predpokladaná cena diela sa odhaduje na takmer 4 milióny eur. Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2019 momentálne prechádza aktualizáciou, ktorej výsledkom bude stanovenie predpokladanej ceny za výstavbu heliportu. „Konkrétna výška spolupodieľania sa FN Nitra a NSK bude vyjadrená v budúcej zmluve o spolupráci a spolufinancovaní, v ktorej budú riešené všetky ďalšie vecné otázky,“ doplnil Úrad NSK.
V dokumente sa konštatuje, že obslužnosť FN Nitra službami leteckej záchrany je realizovaná v nevyhovujúcich podmienkach, ktoré nie sú vhodné na bezpečný a ani včasný zásah. „V súčasnosti záchranárske vrtuľníky pristávajú na provizórnej ploche v areáli nemocnice, v prípade nepriaznivého počasia mimo areálu FN. Následný prevoz pacienta sanitkou môže trvať ďalších niekoľko minút. A práve čas je pri závažných úrazoch či iných život ohrozujúcich stavoch rozhodujúcim faktorom,“ upozornil Úrad NSK.
Zámer na vybudovanie nového heliportu počíta s vybudovaním pristávacej plochy pre záchranárske vrtuľníky na streche chirurgického pavilónu FN Nitra. To umožní rýchlejší a bezpečnejší transport pacientov priamo do zdravotníckeho zariadenia. „Pri záchrane ľudského života rozhodujú mnohokrát minúty, ak nie sekundy. Aj preto chceme byť aktívnym partnerom pri budovaní modernej zdravotníckej infraštruktúry, ktorá zlepší dostupnosť urgentnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov celého Nitrianskeho kraja,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Memorandum vytvára rámec pre ďalšiu spoluprácu kraja a fakultnej nemocnice pri koordinácii, financovaní a realizácii projektu „Ide o strategickú investíciu, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom. Len počas minulého roka pristála v areáli krajskej nemocnice vrtuľníková záchranná zdravotná služba 350-krát,“ pripomenul riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.
Predpokladaná cena diela sa odhaduje na takmer 4 milióny eur. Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2019 momentálne prechádza aktualizáciou, ktorej výsledkom bude stanovenie predpokladanej ceny za výstavbu heliportu. „Konkrétna výška spolupodieľania sa FN Nitra a NSK bude vyjadrená v budúcej zmluve o spolupráci a spolufinancovaní, v ktorej budú riešené všetky ďalšie vecné otázky,“ doplnil Úrad NSK.