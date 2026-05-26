Kraj chce zrekonštruovať osvetlenie na Trenčianskom hrade
Autor TASR
Trenčín 26. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce za 200.000 eur zrekonštruovať osvetlenie na Trenčianskom hrade. Podanie žiadosti o finančný príspevok z Fondu na podporu cestovného ruchu schválili na pondelkovom (25. 5.) zasadnutí poslanci Zastupiteľstva TSK.
Ako informovala vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková, cieľom rekonštrukcie je doplniť a nahradiť existujúce parkové svietidlá novými modernými LED svietidlami, energeticky úspornejšími tak, aby osvetlenie chodníkov a ciest bolo bezpečnejšie.
Zároveň sa počíta s ich jednotným dizajnom, plánované sú stĺpikové svietidlá štvorcového tvaru vo výške 61 a 25 centimetrov, zohľadnili aj požiadavku krajského pamiatkového úradu. Nadstavbou bude aj možnosť riadiť osvetlenie chodníkov a ciest a vďaka riadiacemu systému vytvárať rôzne scény. Výsledkom rekonštrukcie bude i energetická úspora.
„Celkové náklady na projekt sú vo výške asi 200.000 eur, žiadaná výška príspevku (80 percent) predstavuje približne 160.000 eur a spolufinancovanie takmer 40.000 eur. Termín na predloženie žiadosti je 30. júna 2026,“ doplnila Lamačková.
