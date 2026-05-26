Kraj chce zrekonštruovať telocvične v SOŠ v Handlovej a Novákoch
Krajská samospráva vyčlenila v prvej úprave rozpočtu na rekonštrukciu telocvične v Novákoch 482.677 eur a na rekonštrukciu telocvične v Handlovej 306.987 eur.
Autor TASR
Nováky/Handlová 26. mája (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zabezpečí komplexnú rekonštrukciu telocviční v Strednej odbornej škole (SOŠ) v Novákoch a SOŠ v Handlovej. Na investície vyčlenil financie v rámci prvej úpravy rozpočtu, schválilo ju Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní v pondelok (25. 5.).
Krajská samospráva vyčlenila v prvej úprave rozpočtu na rekonštrukciu telocvične v Novákoch 482.677 eur a na rekonštrukciu telocvične v Handlovej 306.987 eur, ďalšie financie zo svojho rozpočtu dá na stavebný dozor. Investície bude financovať z prebytku z minulého roka.
Predseda TSK Jaroslav Baška pripomenul, že na oboch školách zabezpečuje kraj rekonštrukcie z Fondu na spravodlivú transformáciu.
Projekt modernizácie odborného vzdelávania v SOŠ v Handlovej zahŕňa rekonštrukciu jeden z budov, modernizáciu materiálno-technologického vybavenia i vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rôznych oblastiach od robotického zvárania cez kybernetickú bezpečnosť až po psychohygienu v školskom prostredí. Náklady projektu sú vo výške viac ako 4,3 milióna eur, nenávratný finančný príspevok z Fondu na spravodlivú transformáciu predstavuje približne štyri milióny eur. Ukončenie všetkých prác a stavebných úprav je naplánované na august.
Rekonštrukciu vnútorných priestorov bloku A, materiálno-technologické vybavenie i vzdelávanie pedagógov zahŕňa projekt modernizácie vzdelávania na SOŠ Nováky, náklady projektu sú vo výške viac ako 3,7 milióna eur, z čoho kraj financuje takmer 300.000 eur.
