Kraj chystá mimoriadne očkovanie v nákupnom centre v Banskej Bystrici

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) – Výjazdové očkovacie jednotky Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) budú mimoriadne v sobotu (6. 11.) k dispozícii záujemcom o očkovanie priamo v obchodnom centre Európa v Banskej Bystrici. Kraj posiela pomoc s vakcináciou aj do Nitry, kde má mesto v najbližších dňoch zriadiť viacero mobilných očkovacích miest. TASR o tom vo štvrtok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie BBSK.



V BBSK bude od budúceho týždňa deväť čiernych okresov z 13, čo znamená výrazné obmedzenie prevádzok v podobe zatvorených hotelov, reštaurácií či fitnescentier.



"V okrese Banská Bystrica chýba zaočkovať už len približne 250 ľudí nad 50 rokov, aby sa mu podarilo získať žolíka pre ďalšie týždne a už sa v čiernej farbe znovu neocitol. Posilnili sme preto očkovacie kapacity v existujúcich vakcinačných centrách, mimoriadne pridávame ďalší očkovací deň. Počas najbližšej soboty sa budú môcť záujemcovia nechať zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen priamo v Európe v Banskej Bystrici, v čase od 10.00 do 18.00 h," konštatoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



V kraji stále fungujú tri vakcinačné centrá, okrem Banskej Bystrice sa očkuje aj vo Zvolene a v Lučenci. Naďalej prevádzkuje aj mobilné očkovacie jednotky. Tie počas najbližších dní vyšle na pomoc do Nitry, ktorá sa tiež snaží vyhnúť tomu, aby bola v čiernych farbách. Aktuálne v okrese Nitra chýba necelých 600 zaočkovaných ľudí nad 50 rokov, aby bola dosiahnutá hranica 65 percent, znamenajúca žolíka. Očkovacie miesta zriadi mesto v spolupráci s BBSK vo viacerých lokalitách s frekventovaným pohybom ľudí už od piatka (5. 11.).



"S mobilným očkovaním sme prišli ako jedni z prvých, máme profesionálne očkovacie tímy a dobre zvládnutú logistiku, preto vieme pomoc s vakcináciou ponúknuť tam, kde je to potrebné a je o ňu záujem," dodal podpredseda BBSK.