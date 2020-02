Kraj dobuduje cestu na Pršiansku terasu, poslanci urobili prvý krok

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Dlhoročný problém s cestou na Pršiansku terasu, do časti mesta Banská Bystrica, ale aj do obce Horné Pršany, má po štvrtkovom rozhodnutí Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) šancu dočkať sa vyriešenia cestného prepojenia. Práve pre krajských poslancov za Banskú Bystricu ide o dopravnú prioritu.



Poslanci zobrali na vedomie informatívnu správu, ktorá popisuje aktuálny stav kľúčových úsekov komunikácie a hovorí aj o ďalšom postupe investičnej prípravy. Odsúhlasili tiež znenie zmluvy medzi krajom a mestom, na základe ktorej BBSK prevezme už existujúcu kompletnú projektovú dokumentáciu, bude ju ďalej aktualizovať, ako aj všetky práva a povinnosti k dobudovaniu cesty na Pršiansku terasu.



"S mestom Banská Bystrica sme sa dohodli na ďalšom postupe a vysvetlili si všetky nejasnosti okolo tohto projektu. Pri kontrole projektovej dokumentácie a dokladov sme zistili pochybenia, ku ktorým došlo pred viac ako 20 rokmi. To je nevyhnutné odstrániť, kým pristúpime k samotnej výstavbe," reagoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Pochybenia sa týkajú približne 600-metrového úseku zo súčasných existujúcich 900 metrov cesty, ktorá má Pršiansku terasu napojiť na komunikáciu v mestskej časti Kremnička. Medzi najväčšie patria nerealizované majetkové vyrovnania s vlastníkmi pozemkov pod cestou, ale i nedotiahnutý proces užívania, respektíve kolaudácie stavby.



"Komunikácia preto nespĺňa podmienky na uvedenie do prevádzky a kolaudáciu v celom rozsahu. Bez toho, aby bola táto komunikácia pripravená na sprístupnenie, realizácia výstavby II. etapy je v rozpore s princípmi hospodárneho nakladania s majetkom," dodal O. Lunter.



Podľa neho, ak by výstavba začala už v lete bez zlegalizovania už postaveného úseku, po vybudovaní by cesta nemohla byť okamžite uvedená do užívania a generovala by neopodstatnené náklady na údržbu.



BBSK a mesto pod Urpínom sa dohodli, že existujúci projekt doplnia o chodníky a osvetlenie. Kraj sa zaviazal finančne pokryť výstavbu samotnej cesty, výstavba chodníka a osvetlenia popri komunikácii pôjde z prostriedkov mesta.



Ak v procese majetkovo-právneho vysporiadania nenastanú komplikácie, celý proces, až po samotné odovzdanie dobudovanej cesty do užívania, odhadujú na 37 mesiacov.