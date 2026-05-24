Kraj dokončil kľúčovú etapu obnovy kreatívneho centra Továreň
Rekonštrukcia tretieho a štvrtého podlažia priniesla modernizáciu ateliérov, multifunkčných priestorov aj bezpečnostného systému.
Autor TASR
Košice 24. mája (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil kľúčovú etapu rekonštrukcie Kreatívneho centra Továreň na Strojárenskej ulici v Košiciach. Do obnovy objektu investoval z vlastných zdrojov takmer milión eur. V zrekonštruovaných priestoroch majú vzniknúť ateliéry, multifunkčné priestory aj zázemie pre kultúrno-kreatívny priemysel. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.
„Na tomto projekte pracujeme od roku 2019 a neodradilo nás ani roky meškajúce vypísanie výzvy zo strany ministerstva kultúry, ani následný krátky čas na realizáciu projektu. Dvakrát sme spadli, ale aj tretíkrát sme sa zdvihli. Stáli sme pred ťažkým rozhodnutím: vzdať sa projektu, alebo prevziať zodpovednosť do vlastných rúk. Rozhodli sme sa za kreatívne centrum bojovať,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Rekonštrukcia tretieho a štvrtého podlažia priniesla modernizáciu ateliérov, multifunkčných priestorov aj bezpečnostného systému. Súčasťou areálu je aj nový open cowork vo vnútrobloku s vysokorýchlostným internetom. Kraj deklaruje záujem zachovať kontinuitu s umeleckou komunitou, ktorá v priestoroch pôsobila ešte pred obnovou objektu.
Projekt funguje pod značkou Továreň v gescii Inovačného centra Košického kraja. Aktuálne hľadá budúcich nájomcov z oblastí tradičného umenia, remesiel, nových médií či digitálnych technológií. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke ICKK. „Naším cieľom je vytvoriť funkčný a bezpečný priestor, kde sa inovácie stretávajú s tradičnými formami umenia. Nájomcovia u nás získajú nielen príjemné zázemie, ale najmä prístup k rozvojovým aktivitám. Chceme, aby Továreň bola miestom, kde dobré nápady dostávajú reálnu podobu,“ doplnila projektová manažérka kreatívneho centra Továreň Alžbeta Rejdovianová.
