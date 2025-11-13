< sekcia Regióny
Kraj dokončil prestavbu mosta v Zázrivej za viac ako 274.000 eur
Autor TASR
Zázrivá 13. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) dokončil trojmesačnú prestavbu mosta na ceste II/583 ponad Demkovský potok v Zázrivej za viac ako 274.000 eur. Pri prestavbe došlo k prebudovaniu existujúceho mostného objektu na priepust, ktorý je bezpečnejším a moderným riešením. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
Pôvodný most ponad Demkovský potok bol pre nevyhovujúci stav zaradený do veľmi zlého stavebno-technického stupňa. „Pristúpili sme preto k jeho prestavbe na priepust, čím sa zároveň znížili dlhodobé prevádzkové náklady vlastníka, respektíve župy. Prestavba mosta na priepust znižuje náklady na údržbu v budúcnosti. Takéto riešenia volíme tam, kde je to technicky aj ekonomicky opodstatnené,“ uviedla riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej znamená každá takáto rekonštrukcia nielen zvýšenie bezpečnosti, ale aj dlhodobú úsporu verejných prostriedkov. „Mosty vo vyššie položených oblastiach, s hustým lesným porastom, ako je Zázrivá, trpia vplyvom počasia a záťaže výraznejšie, preto ich obnova patrí medzi priority ŽSK,“ podotkla Jurinová.
Stavebné práce zahŕňali odstránenie pôvodnej nosnej konštrukcie a vybudovanie novej presypanej konštrukcie s oceľovým flexibilným profilom, s novým cestným zvrškom a asfaltovým povrchom.
„Aktuálne prebiehajú aj rekonštrukcie mostov ponad železničnú trať v obci Bešeňová, cez potok Petrovička vo Veľkej Bytči, v Štiavniku, Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši na výjazde z mesta na kruhový objazd a obci Lipovec. V tomto roku sme spustili rekonštrukciu 11 mostov za viac ako 3,5 milióna eur,“ dodala predsedníčka ŽSK.
