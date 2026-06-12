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Kraj dokončil prestavbu mosta za obcou Farná
Most za obcou Farná, postavený ešte v roku 1938, bol podľa posledných odborných prehliadok vo veľmi zlom stavebno-technickom stave.
Autor TASR
Farná 12. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) dokončil prestavbu mostného objektu na ceste II/588 za obcou Farná v okrese Levice. Rekonštrukcia si vyžiadala investíciu vo výške viac ako 130.000 eur. Motoristi však musia naďalej počítať s obmedzeniami v doprave vzhľadom na opravu neďalekého mosta vo Veľkých Ludinciach, upozornil Úrad NSK. Práce by mali byť ukončené na začiatku letných prázdnin.
Most za obcou Farná, postavený ešte v roku 1938, bol podľa posledných odborných prehliadok vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Počas jeho rozsiahlej rekonštrukcie boli odstránené časti pôvodnej konštrukcie a nahradené novými. „Starý most už nespĺňal požiadavky na bezpečné používanie. Rekonštrukciou sme odstránili jeho najzávažnejšie nedostatky a výrazne predĺžili jeho životnosť,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Zachované zostalo iba pôvodné založenie mosta a časť opôr a krídiel. Súčasťou projektu bola aj obnova vozovky, osadenie nových zvodidiel, dopravného značenia a spevnenie koryta potoka, skonštatoval Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Most za obcou Farná, postavený ešte v roku 1938, bol podľa posledných odborných prehliadok vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Počas jeho rozsiahlej rekonštrukcie boli odstránené časti pôvodnej konštrukcie a nahradené novými. „Starý most už nespĺňal požiadavky na bezpečné používanie. Rekonštrukciou sme odstránili jeho najzávažnejšie nedostatky a výrazne predĺžili jeho životnosť,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.
Zachované zostalo iba pôvodné založenie mosta a časť opôr a krídiel. Súčasťou projektu bola aj obnova vozovky, osadenie nových zvodidiel, dopravného značenia a spevnenie koryta potoka, skonštatoval Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.