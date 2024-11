Kraj dokončil rekonštrukciu mosta v Trstenej za takmer 734.000 eur

Trstená 11. novembra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) investoval takmer 734.000 eur do rekonštrukcie mosta na ceste II/520 v Trstenej. Oprava 46 metrov dlhého dvojpoľového predpätého mosta trvala sedem mesiacov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Most ponad rieku Oravica bol pre svoj stavebno-technický stav zaradený do piateho stupňa zo sedemdielnej stupnice s hodnotením zlý. "Kotvy predpätia, ktoré boli vystavené pôsobeniu vody a poveternostným vplyvom, boli skorodované a poškodené. Koróziou boli narušené aj betónové a železobetónové časti mosta. Vozovka na moste bola zvlnená, s trhlinami a poklesmi, v zlom stave boli betónové časti ríms aj zábradlie," priblížila stav mosta pred rekonštrukciou riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.



Na moste bol natiahnutý nový asfaltový koberec vrátane celoplošnej mostnej izolácie, nosníky boli zosilnené voľnými predpínacími káblami, čím sa zvýšila normálna zaťažiteľnosť mostného objektu z pôvodných 15 ton na 33 ton. Na mostných rímsach bolo po oboch stranách osadené oceľové zvodidlo.



Riaditeľka odboru dopravy pripomenula, že v týchto dňoch sa dokončujú práce aj na mostoch v Ústí nad Priehradou v okrese Tvrdošín a Korytnici v okrese Ružomberok. "Na moste cez potok v Ústí nad Priehradou sa realizujú dokončovacie stavebné práce spojené s úpravou terénu a osadením bezpečnostných zariadení. Na moste bol v druhej polovici októbra položený asfaltový koberec," uviedla Tisoňová. V prípade mosta na jedinej prístupovej komunikácie do Korytnice sa ukončenie stavebných prác predpokladá v druhej polovici novembra.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová poukázala na skutočnosť, že v rokoch 2018 - 2023 zrekonštruoval kraj 86 mostov. "V zlom a veľmi zlom stave je v súčasnosti v kraji 160 mostných objektov. Celkovo sme od roku 2018 do opráv mostov a ciest investovali približne 100 miliónov eur a potrebovali by sme minimálne ešte ďalších 100 miliónov," zdôraznila Jurinová.



Podľa jej slov v rekonštrukciách mostov sú výraznou pomocou eurofondy. "V súčasnosti máme pripravené a verím, že budúci rok zrealizujeme projekty na rekonštrukciu mostov v Bešeňovej, Štiavniku a Bystričke. V súčasnosti na most v Bešeňovej prebieha verejné obstarávanie a na ostatné mosty jeho príprava," uzavrela predsedníčka ŽSK.