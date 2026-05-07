Kraj dokončil rekonštrukciu mosta vo Veľkých Kostoľanoch
Autor TASR
Veľké Kostoľany 7. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dokončil rekonštrukciu mosta cez potok Chtelnička vo Veľkých Kostoľanoch, ktorý bol vo veľmi zlom stave. Hodnota projektu je takmer pol milióna eur, pričom most je pre motoristov opätovne prejazdný už od začiatku mája. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„Cieľom rekonštrukcie bolo odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav mosta - šiesty stupeň - a zároveň zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v intraviláne obce,“ ozrejmili.
Počas rekonštrukcie starý most postupne rozobrali a nahradili novou konštrukciou. Spevnili jeho základy, vybudovali nové oporné časti a osadili nové prvky mosta vrátane vozovky a zábradlí. Súčasťou prác bola aj úprava priľahlých úsekov ciest a okolia mosta, aby bol prejazd bezpečný a komfortný.
Popri samotnej rekonštrukcii mosta prebehlo aj čistenie koryta potoka od náletových drevín a odpadu. „V závere spevnili aj svahy v okolí mosta, čím sa znížilo riziko poškodenia krajnice a zvýšila sa celková bezpečnosť dopravy,“ dodali. Práce prebiehali od 22. júla 2025. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Strabag.
Na rok 2026 sú podľa TTSK pri všetkých mostoch v havarijnom stave nastavené konkrétne kroky - dokončenie rekonštrukcií alebo pokračovanie prípravy tak, aby bolo možné havarijné stavy postupne odstrániť. „Aktuálne sú všetky tieto mosty aktívne riešené. Časť z nich je v štádiu dokončovania rekonštrukcie, ktorá sa začala v roku 2025, a zvyšné sú v pokročilej fáze prípravy, so spracovanou projektovou dokumentáciou a s prebiehajúcou inžinierskou činnosťou,“ doplnili z kraja.
