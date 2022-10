Kraj dokončil rekonštrukciu mostov pri jazere Úhorná v okrese Gelnica

Úhorná 17. októbra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) v uplynulých týždňoch ukončil rekonštrukciu mosta pred obcou Úhorná ako aj pri jazere Úhorná v okrese Gelnica. Práce na oboch stavbách stáli dokopy 460.000 eur. Opravou prešla tiež cesta medzi nimi v dĺžke viac ako dva kilometre. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Mosty boli podľa KSK dlhé roky vo veľmi zlom technickom stave a prejazd cez ne predstavoval pre vodičov riziko. S komplexnou rekonštrukciou začali vlani na jeseň, vyžiadali si odklonenie premávky na obchádzkové trasy.



Pôvodný most pred obcou Úhorná zbúrali a vybudovali novú konštrukciu. Stavebné úpravy mosta pozostávali z realizácie prekládky potoka pre odklonenie koryta. "Počasie aj samotný tok vody sa podpísali pod rozpad častí konštrukcií spodnej stavby, ako aj ríms a nosnej konštrukcie. Z tohto dôvodu bolo nerentabilné investovať prostriedky do sanácie objektu," uvádza KSK s tým, že rekonštrukcia tohto mosta stála 260.000 eur.



Most pri jazere je jeden z najstarších v KSK, vybudovaný bol koncom 19. storočia. Pôvodne chceli jeho nosnú konštrukciu zachovať a zosilniť. Došlo však k otvoreniu trhliny na nosnej klenbe a pádu časti rímsy. "Nosná klenba bola na viacerých miestach potrhaná a časti parapetných stienok boli zrútené do potoka. Súčasťou prác okrem zbúrania a výstavby nového mosta bola aj úprava priľahlých úsekov cesty, úprava koryta rieky aj okolia mosta," dodáva kraj. Táto rekonštrukcia stála 200.000 eur.



Z takmer 660 mostov, ktoré má KSK v správe, si podľa neho aktuálne vyžaduje rekonštrukciu vyše 400 z nich.