< sekcia Regióny
Kraj dokončil výstavbu zariadení podporovaného bývania v Medveďove
V jednej budove sa nachádzajú dve priľahlé bytové jednotky so samostatným vchodom, každá určená pre šesť obyvateľov
Autor TASR
Trnava 15. januára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dokončil výstavbu dvoch bezbariérových zariadení podporovaného bývania v Medveďove v okrese Dunajská Streda, ktoré klientom umožnia žiť dôstojnejšie a samostatnejšie v komunitnom prostredí. Prvých obyvateľov by mali do nových zariadení prijať na jar tohto roka. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„V Medveďove už stoja moderné zariadenia podporovaného bývania a aktuálne sa pokračuje zariaďovaním objektov,“ priblížila riaditeľka odboru riadenia projektov TTSK Katarína Pavlíčková. Nové priestory poskytnú bývanie pre 24 klientov v piatich bytových jednotkách.
V jednej budove sa nachádzajú dve priľahlé bytové jednotky so samostatným vchodom, každá určená pre šesť obyvateľov. Druhý objekt obsahuje tri samostatné bytové jednotky, každá pre štyroch klientov. V oboch budovách bude tiež jedna jednotka prispôsobená pre personál, s vlastnou kuchyňou, jedálenským kútom, kúpeľňou a technickou miestnosťou s práčkou a sušičkou.
Celkové náklady, na ktoré kraj získal príspevok z plánu obnovy v objeme 2,6 milióna eur, zahŕňajú nákup pozemkov, stavebné práce, vybavenie interiérov a zariadenia. Po realizácii verejných obstarávaní sa podľa krajskej samosprávy celkové náklady znížili na 1,99 milióna eur. Realizáciu stavieb zabezpečila spoločnosť Euro-Home.
„V Medveďove už stoja moderné zariadenia podporovaného bývania a aktuálne sa pokračuje zariaďovaním objektov,“ priblížila riaditeľka odboru riadenia projektov TTSK Katarína Pavlíčková. Nové priestory poskytnú bývanie pre 24 klientov v piatich bytových jednotkách.
V jednej budove sa nachádzajú dve priľahlé bytové jednotky so samostatným vchodom, každá určená pre šesť obyvateľov. Druhý objekt obsahuje tri samostatné bytové jednotky, každá pre štyroch klientov. V oboch budovách bude tiež jedna jednotka prispôsobená pre personál, s vlastnou kuchyňou, jedálenským kútom, kúpeľňou a technickou miestnosťou s práčkou a sušičkou.
Celkové náklady, na ktoré kraj získal príspevok z plánu obnovy v objeme 2,6 milióna eur, zahŕňajú nákup pozemkov, stavebné práce, vybavenie interiérov a zariadenia. Po realizácii verejných obstarávaní sa podľa krajskej samosprávy celkové náklady znížili na 1,99 milióna eur. Realizáciu stavieb zabezpečila spoločnosť Euro-Home.