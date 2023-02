Kraj ešte nemá list s požiadavkami k R1 a R3 od starostov z Liptova

Ružomberok 24. februára (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zatiaľ nemá k dispozícii spoločný list s požiadavkami primátorov a starostov miest a obcí Liptova, ktorý minulý týždeň adresovali aj rezortu dopravy. Pre TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa ŽSK Eva Lacová. Predstavitelia liptovských samospráv v ňom volajú po zabezpečení výstavby rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok a príprave projektu R3 Oravský Podzámok – Ružomberok.



Starostovia a primátori od ŽSK požadujú, aby do záväznej časti nového územného plánu vyššieho územného celku zabezpečil zakreslenie príslušnej trasy R1 za účelom rezervovania územia pre tento účel, a to podľa aktuálne platného trasovania. "ŽSK ako orgán územného plánovania v súčasnosti obstaráva Územný plán regiónu Žilinského kraja. Aktuálne prebieha vyhodnotenie zaslaných pripomienok, podnetov a zámerov a stanovenie spôsobu ich zapracovania do územnoplánovacej dokumentácie regiónu," reagovala hovorkyňa kraja.



Dodala, že k priemetu rýchlostnej cesty R1 do územnoplánovacej dokumentácie im doručili niekoľko pripomienok. ŽSK preto podľa Lacovej požiadal ministerstvo dopravy o poskytnutie takého návrhu trasy rýchlostnej cesty R1, ktorá zohľadňuje záujmy ochrany prírody.



Lacová zároveň vysvetlila, že výstavba R1, R3 a jej zabezpečenie je v kompetencii ministerstva dopravy. "V súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvu rýchlostnej cesty R3 v úseku Oravský Podzámok – Dolný Kubín – diaľnica D1 na životné prostredie," podotkla.



Rezort dopravy minulý týždeň reagoval, že pri príprave a výstavbe jednotlivých úsekov sa riadia striktne harmonogramom prípravy a výstavby projektov v cestnej infraštruktúre, nie želaniami politikov či nátlakom zástupcov samospráv. Podľa rezortného odboru komunikácie momentálne pracujú na štúdii, ktorá dá odpoveď na to, či sa R1 s D1 vôbec prepojí medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, alebo na inom mieste.