Kraj finišuje s výstavbou Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači
Autor TASR
Veľká Mača 3. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) finišuje s výstavbou Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK v súvislosti so Svetovým dňom slobody tlače, ktorý si kraj v nedeľu pripomína. Upozorňuje na význam slobody slova, nezávislých médií a ochrany demokratických hodnôt.
Predseda TTSK Jozef Viskupič zdôraznil, že sloboda slova a nezávislá žurnalistika sú základnými piliermi demokracie. „Práca novinárov je často náročná a prináša so sebou aj veľkú mieru zodpovednosti. O to viac si vážime všetkých, ktorí ju vykonávajú poctivo, profesionálne a s dôrazom na pravdu,“ ozrejmil Viskupič.
Veľká Mača sa po vražde novinára Ján Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018 stala symbolom útoku na slobodu slova. Pamätník má byť miestom spomienky aj varovania pred dôsledkami oslabenia demokratických princípov. V roku 2018 kraj udelil in memoriam Kuciakovi a Kušnírovej Cenu slobody Antona Srholca za ich mimoriadny prínos k ochrane demokratických hodnôt.
