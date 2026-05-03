Nedela 3. máj 2026
Kraj finišuje s výstavbou Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači

Na snímke drevený kríž s fotografiou investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Veľká Mača 3. mája (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) finišuje s výstavbou Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači v okrese Galanta. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK v súvislosti so Svetovým dňom slobody tlače, ktorý si kraj v nedeľu pripomína. Upozorňuje na význam slobody slova, nezávislých médií a ochrany demokratických hodnôt.

Predseda TTSK Jozef Viskupič zdôraznil, že sloboda slova a nezávislá žurnalistika sú základnými piliermi demokracie. „Práca novinárov je často náročná a prináša so sebou aj veľkú mieru zodpovednosti. O to viac si vážime všetkých, ktorí ju vykonávajú poctivo, profesionálne a s dôrazom na pravdu,“ ozrejmil Viskupič.

Veľká Mača sa po vražde novinára Ján Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018 stala symbolom útoku na slobodu slova. Pamätník má byť miestom spomienky aj varovania pred dôsledkami oslabenia demokratických princípov. V roku 2018 kraj udelil in memoriam Kuciakovi a Kušnírovej Cenu slobody Antona Srholca za ich mimoriadny prínos k ochrane demokratických hodnôt.
