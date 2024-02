Kraj hľadá nové vedenie Novohradskej knižnice

Lučenec 13. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) hľadá nové vedenie krajských kultúrnych inštitúcií v meste Lučenec. Riaditeľky Novohradského múzea a galérie (NMG) i Novohradskej knižnice po dlhoročnom pôsobení na čele inštitúcií odišli do dôchodku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



V NMG na pozícii riaditeľky ku koncu roka 2023 skončila Iveta Kaczarová, dočasne poverená riadením inštitúcie bola etnologička múzea Michaela Škodová. Kaczarová v NMG začínala v roku 1982 ako archeologička a dokumentátorka, ako riaditeľka múzea pôsobila 24 rokov. V Novohradskej knižnici vo funkcii riaditeľky skončila Daša Filčíková, pozíciu zastávala od roku 2009. Dočasným vedením knižnice bola poverená Monika Šatarová.



Výberové konania na pozíciu vedenia NMG a Novohradskej knižnice vyhlásil BBSK koncom januára, prihlášky je v oboch prípadoch možné podávať do 22. februára. Kraj od uchádzačov v oboch inštitúciách požaduje vysokoškolské vzdelanie, minimálne rok odbornej praxe vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia či manažérske zručnosti v oblasti manažmentu a financovania kultúry. Záujemcovia takisto musia predložiť návrh projektu rozvoja danej inštitúcie na obdobie piatich rokov.