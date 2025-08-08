< sekcia Regióny
Kraj hľadá nového šéfa bratislavského Divadla Aréna
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 7. októbra.
Bratislava 8. augusta (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na nového riaditeľa Divadla Aréna. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 7. októbra. Kandidát na šéfa divadla sa pritom na výberovom konaní zúčastní s osobou, ktorá by v prípade jeho vymenovania zastávala pozíciu umeleckého riaditeľa. Informuje o tom BSK, ktorý je zriaďovateľom divadla. Nástup nového riaditeľa sa predpokladá 1. januára 2026.
„Cieľom uvedeného postupu je zabezpečiť synergický efekt a komplexnosť predloženej Koncepcie riadenia Divadla Aréna na roky 2026 – 2031,“ konštatuje BSK poukazujúc na to, že vedenie divadla je neoddeliteľné od umeleckej vízie, preto je nevyhnutné, aby tieto dve kľúčové zložky boli od začiatku integrované a vzájomne sa dopĺňali.
Zámerom je, aby bolo Divadla Aréna udržateľným divadlom zohľadňujúcim potreby občanov v 21. storočí so zreteľom na presah medzi kultúrnym a vzdelávacím rozmerom divadla. Považuje tiež za dôležité, aby bolo divadlo naďalej rešpektovanou inštitúciou, ktorá spĺňa viaceré očakávania a úlohy, a to rozmanitú a inovatívnu dramaturgiu, spoluprácu a medzinárodný presah, udržateľný finančný a prevádzkový model, orientáciu na návštevníka a spätnú väzbu, manažment krízových situácií i rozvoj komunity a dopĺňajúcich služieb.
Funkčné obdobie pozície riaditeľa divadla je stanovené na 18 mesiacov, pričom po uplynutí prvých 14 mesiacov predloží riaditeľ odpočet plnenia koncepcie riadenia divadla. „V prípade uspokojivého plnenia plánu a napredovania divadla predseda BSK predloží Zastupiteľstvu BSK návrh na vymenovanie riaditeľa na ďalších 42 mesiacov,“ uvádza sa v pokladoch k výberovému konaniu.
Požadované podklady je potrebné podať do 7. októbra do 15.00 h. Kraj zároveň špecifikuje požiadavky vrátane kvalifikačných na riaditeľa divadla i umeleckého riaditeľa. Došlé žiadosti budú posudzované od 8. do 10. októbra, následne je od 20. do 24. októbra naplánované vypočutie uchádzačov sedemčlennou výberovou komisiou. Podľa počtu kandidátov a kvality ich prezentácií môže byť zorganizované jedno alebo dve kolá osobných pohovorov.
Bývalý dlhoročný šéf divadla Juraj Kukura skončil vo funkcii k 30. júnu. Jeho odvolanie schválili krajskí poslanci 20. júna. Návrh na ukončenie spolupráce označil predseda BSK Juraj Droba za kolektívne rozhodnutie Úradu BSK v súvislosti s pretrvávajúcimi finančnými a manažérskymi problémami a dôsledkom straty dôvery vo vedenie divadla.
Bývalý dlhoročný šéf divadla Juraj Kukura skončil vo funkcii k 30. júnu. Jeho odvolanie schválili krajskí poslanci 20. júna. Návrh na ukončenie spolupráce označil predseda BSK Juraj Droba za kolektívne rozhodnutie Úradu BSK v súvislosti s pretrvávajúcimi finančnými a manažérskymi problémami a dôsledkom straty dôvery vo vedenie divadla.