Kraj hľadá pre Ponitrianske múzeum priestory v kasárňach pod Zoborom

Nitra 26. októbra (TASR) – Ponitrianske múzeum sa zatiaľ nebude sťahovať do bývalej ubytovne Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre. Presun schválili ešte v júli poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Na svojom októbrovom rokovaní svoje uznesenie zrušili.



Ponitrianske múzeum sídli dlhodobo v priestoroch Mestského domu, ktoré si prenajíma od mesta Nitra. To pred časom požiadalo kraj, aby budovu uvoľnil, pretože ju chce využívať pre svoje potreby. Úrad NSK preto vypracoval návrh, aby sa Ponitrianske múzeum presťahovalo do budovy na Ulici 7. pešieho pluku, v ktorej sídli Staré divadlo Karola Spišáka a zároveň tam má svoju ubytovacie priestory DAB.



Už v lete viacerí poslanci upozorňovali na to, že takýto postup nie je správny, pretože ponúka riešenia, ktoré sú zlé pre všetky dotknuté inštitúcie. „Ponitrianske múzeum sa presťahuje do nevyhovujúcich priestorov a DAB príde o ubytovňu pre hosťujúce umelecké tímy,“ argumentoval viacerí krajskí poslanci.



Skupina poslancov NSK začala preto hľadať alternatívne možnosti umiestnenia Ponitrianskeho múzea. Podľa nich by pre jeho potreby vyhovovala niektorá z budov v areáli bývalých kasární pod Zoborom, kde má svoje priestory Archeologický ústav (AÚ) SAV. Ten navyše v tejto lokalite buduje aj archeoskanzen. „NSK vstúpi do rokovaní so Slovenskou akadémiou vied o možnosti získania niektorých stavieb od AÚ,“ konštatuje sa v uznesení krajského zastupiteľstva.



Predseda NSK Milan Belica uviedol, že kraj už archeológom ponúkol aj prípadnú zámenu budov. „Ten náš priestor, teda ubytovňu DAB v centre Nitry, by sme vymenili za budovu patriacu AÚ pod Zoborom, aj keď ten náš priestor je v lukratívnejšej časti mesta. Takže je záujem situáciu riešiť. Navyše, téma múzea je blízka aj archeológom. Ide o históriu, takže to má istý súvis,“ povedal Belica. Kraj bude teraz podľa jeho slov čakať na odpoveď od AÚ. „Ak nebudeme mať jasnú odpoveď, tak Ponitrianske múzeum presťahujeme do pôvodne určených priestorov v ubytovni DAB,“ dodal Belica.



Podľa slov riaditeľa AÚ Mateja Ruttkaya sú rokovania s NSK o hľadaní vhodného priestoru pre Ponitrianske múzeum iba v prípravnej fáze. „Určite sa ako veľmi zaujímavá možnosť javí poloha v areáli bývalých kasární pod Zoborom na Martinskom vrchu. Tu prichádza do úvahy viacero variantov, ktoré však majú nadväznosť na nás, mesto Nitra i nitrianske biskupstvo. V neposlednom rade nadväzujú aj na vyriešenie zložitej situácie s inžinierskymi sieťami, či komunikáciami v areáli. Preto je predčasné sa ku konkrétnym riešeniam vyjadrovať. Ak sa spoja sily, bude sa dať nájsť vhodné riešenie,“ skonštatoval Ruttkay.