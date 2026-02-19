< sekcia Regióny
Kraj investoval do gymnázia v Michalovciach vyše šesť miliónov eur
Komplexná rekonštrukcia Gymnázia na Ulici Ľudovíta Štúra v Michalovciach je ukončená.
Autor TASR,aktualizované
Michalovce 19. februára (TASR) - Komplexná rekonštrukcia Gymnázia na Ulici Ľudovíta Štúra v Michalovciach je ukončená. Do jeho obnovy investoval Košický samosprávny kraj (KSK) vyše 6,19 milióna eur. Ako vo štvrtok na slávnostnom odovzdaní stavby uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, investíciu financovali z úveru od Slovak Investment Holding, ktorý bude kraj splácať 20 rokov, pričom úročenie je jednopercentné ročne.
„Znížili sme investičný dlh na Gymnáziu Ľudovíta Štúra výrazným spôsobom a škola sa môže ďalej rozvíjať. Gymnázium si prechádza renesanciou. Nasledovať bude ešte rekonštrukcia väčšieho areálu, kde by mali vzniknúť nové športoviská,“ uviedol Trnka.
Na škole študuje približne 400 žiakov v troch odboroch. Riaditeľka gymnázia Adriana Petrová spresnila, že ide o prvú komplexnú rekonštrukciu školy od jej vzniku. Vďaka nej sa podarilo dosiahnuť energetickú úsporu približne 25 percent. Budova bola skolaudovaná v rokoch 1985 až 1986 a odvtedy prešla len minimálnymi úpravami. „Dá sa povedať, že kameň na kameni nezostal. Rekonštruovali sme strechy, zatepľovali fasádu, menili okná, kompletne elektroinštaláciu aj rozvody kúrenia,“ priblížila.
Školu odovzdali zhotoviteľovi v roku 2024, z dôvodu prepracovania projektovej dokumentácie sa práce na komplexnej obnove začali začiatkom roka 2025. Pre nevyhnutné zmeny v projekte bol rozpočet dvakrát navýšený. Rekonštrukcia prebiehala počas celého obdobia za plnej prevádzky školy. „Bola to obrovská výzva. Práce sa týkali všetkých tried, kabinetov aj spoločných priestorov. Rekonštruované boli všetky pavilóny vrátane telocvičného traktu,“ uviedla riaditeľka.
Obdobie prác využili na gymnáziu aj na paralelné opravy spŕch a sociálnych zariadení v telocvični vrátane rekonštrukcie poškodených šatní. Okrem toho už prebieha obnova chemického laboratória a tiež komplexná rekonštrukcia bývalých nájomných priestorov školy, ktoré sa premenia na veľkú konferenčnú multifunkčnú miestnosť.
