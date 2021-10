Trenčiansky kraj má dostatočné kapacity pre prepustených baníkov

Prievidza 11. októbra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má zabezpečené dostatočné kapacity v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra i pre baníkov, ktorí prídu o prácu v súvislosti s ukončením ťažby v bani v Handlovej. Do rekvalifikácií sa doposiaľ zapojilo 67 účastníkov. TASR o tom informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK v súvislosti s avizovaným hromadným prepúšťaním v Hornonitrianskych baniach Prievidza (HBP).



"Personálne je projekt zabezpečený dostatočne, k dispozícii je 13 tútorov. V projekte sa uvažuje pre jedného tútora so skupinou maximálne 15 účastníkov, takže na takýto prípad je TSK personálne pripravený," deklaroval Plánek.



Tútori sa podľa neho zúčastňujú na stretnutiach so zamestnancami a kraj spoločne s HBP robí všetko pre to, aby každý zamestnanec, ktorý o projekt prejaví záujem, mohol doň aj vstúpiť a využiť tak všetky možnosti, ktoré mu projekt ponúka.



Do projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra sa k 31. augustu tohto roka zapojilo 67 účastníkov. Od 1. októbra sa doň zapojilo 21 nových účastníkov a kraj očakáva ďalších. "Čo sa týka zamerania rekvalifikačných kurzov, z odborných majú účastníci záujem najmä o kurz súkromnej bezpečnostnej služby a obsluhy vysokozdvižného vozíka, tie sú zastúpené najviac. Máme však aj absolventov opatrovateľského kurzu, elektrotechnického minima, vodičských oprávnení C a D, zvárania, murára či autoCAD. Pri mäkkých zručnostiach jednoznačne prevažujú PC kurzy, nasledujú kurzy cudzích jazykov," doplnil Plánek.



Baníci ukončili ťažbu v bani v Handlovej v septembri tohto roka. Rozhodnutie HBP je v súlade s harmonogramom ukončenia a uzatvorenia jednotlivých ťažobných polí v dobývacích priestoroch Handlová a Nováky I., ktorý schválila Európska komisia 28. novembra 2019 podľa pravidiel štátnej pomoci Európskej únie. Spoločnosť v tejto súvislosti avizovala, že o prácu príde 237 zamestnancov. Hromadné prepúšťanie plánuje zrealizovať do konca tohto roka.



Podmienky na nárok na kompenzačný príspevok spĺňa v rámci uvoľňovaných zamestnancov 145 baníkov. Časť z nich, rovnako ako aj ďalší zamestnanci, približne v počte 100, využije podľa firmy ponúknutú možnosť zapojiť sa do procesu rekvalifikácie.



Z celkového počtu 383 zamestnancov, ktorí boli zaradení na pracoviskách v Handlovej, už 95 preradili na produktívne pracoviská ostatných ťažobných úsekov spoločnosti.