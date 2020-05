Kraj má vlastný plán, ako v civilnej časti prevádzkovať Letisko Sliač

Banská Bystrica 14. mája (TASR) - S vlastným návrhom a akčným plánom, ako v civilnej časti úspešne prevádzkovať Letisko na Sliači, prišli v stredu (13. 5.) na spoločné rokovanie s ministrami obrany a dopravy zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). V hre by mohla byť spolupráca s letiskami v Piešťanoch a Žiline a vznik pravidelných nízkokapacitných liniek, ktoré by cestujúcim slúžili ako prípoje k letom z veľkých medzinárodných letísk v okolitých štátoch či Nemecku.



Zachovať civilné letisko na Sliači chcú aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) a minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). „Celú tému Letiska Sliač sme rozoberali pomerne detailne. Musíme si povedať, že rozhodnutie zrušiť civilné letisko a nakúpiť stíhačky s určitými parametrami padlo ešte za minulej vlády. Osobne som veľmi rád, že nás prijali obaja ministri a prejavili rovnaký názor ako my – že civilné letisko má na Sliači svoje miesto a náš kraj ho potrebuje z dôvodu prepravy nákladov, cestujúcich aj rozvíjania ekonomiky," povedal po stretnutí predseda BBSK Ján Lunter.



Z rokovaní vyplynulo, že pre ďalšiu budúcnosť civilných letov na Sliači budú rozhodujúce výsledky technickej a bezpečnostnej analýzy v gescii ministerstva obrany, ktorá povie, či a za akých podmienok môže popri vojenskom letisku fungovať aj civilné.



„V momente, keď dajú tieto analýzy civilnému letisku zelenú, vznikne odborná skupina, ktorá sa bude zaoberať prevádzkovým modelom letiska po rekonštrukcii. Je záujmom oboch ministrov, aby toto letisko bolo regionálne, a aj s regionálnymi partnermi, ako je vyšší územný celok, budú hľadať riešenie, ako ho ekonomicky zabezpečiť a spojazdniť,“ doplnil zástupca predsedu BBSK Ondrej Lunter.